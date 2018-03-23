انطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة مطروح تحت عنوان "حراس الحدود يشاركون فى اختيار الرئيس"







مطروح - حسن مشالى

انطلق منذ قليل، مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة مطروح، تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون في اختيار الرئيس .. أنزل شارك لدعم بلدك"، بحضور اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للحث تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وبمشاركة الألاف من المواطنين من الشباب والسيدات .

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ثقته بوطنيه أبناء مطروح ووعيهم السياسى بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانه سيتم توفير كل وسائل المواصلات بالمحافظة من أتوبيسات وسيارات مجاناً لنقل الناخبين والتيسير عليهم، مع مراعاة الطبيعة والعادات القبلية فى نقل الناخبات الى مقر لجان الاقتراع خلال أيام الانتخابات الرئاسية ايام 26 و27 و28 مارس الجارى .