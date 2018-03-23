انطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة مطروح تحت عنوان "حراس الحدود يشاركون فى اختيار الرئيس"الجمعة، 23 مارس 2018 04:05 م
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
انطلق منذ قليل، مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة مطروح، تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون في اختيار الرئيس .. أنزل شارك لدعم بلدك"، بحضور اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للحث تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وبمشاركة الألاف من المواطنين من الشباب والسيدات .
وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ثقته بوطنيه أبناء مطروح ووعيهم السياسى بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانه سيتم توفير كل وسائل المواصلات بالمحافظة من أتوبيسات وسيارات مجاناً لنقل الناخبين والتيسير عليهم، مع مراعاة الطبيعة والعادات القبلية فى نقل الناخبات الى مقر لجان الاقتراع خلال أيام الانتخابات الرئاسية ايام 26 و27 و28 مارس الجارى .
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة