انطلاق المؤتمر الأخير "من أجل مصر" لدعم السيسى فى دمياط بحضور حسن الرداد

انطلاق المؤتمر الأخير "من أجل مصر" لدعم السيسى فى دمياط بحضور حسن الردادالجمعة، 23 مارس 2018 08:52 م
دمياط عبده عبد البارى
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بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى تنظمه حملة "من أجل مصر" الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يُقام بميدان الساعة وسط مدينة دمياط، بحضور الفنان حسن الرداد، بالسلام الوطنى ثم تلاوة القرآن الكريم وذلك وسط استقبال حافل من المواطنين.
يحضر المؤتمر، لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
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