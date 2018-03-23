انتظام حركة قطارات "القاهرة - الإسكندرية" بعد تأثرها لسرقة ترانسات الإشارات







كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير القطارات على خط القاهرة الاسكندرية، وأن الحركة تعمل بصورة منتظة بعد تأثرها نتيجة سرقة فى ترانسات الإشارات ما بين معمل القزاز ودسونس مما أدى إلى عطل الإشارات، وحفاظا على أمن وسلامة القطارات تم حجزها وتامين مسيرها فى هذه المنطقة لحين تركيب ترانسات بدل الفاقده وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها مما تسببت فى تأخير بعض القطارات.

وأكدت الهيئة، فى بيانها، اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة التأخيرات التى حدثت على الخط نتيجة فقد ترانسات الإشارات وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها .