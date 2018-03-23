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"اليونيدو": مصر استعادت مكانتها كأحد أهم اللاعبين فى منظومة الاقتصاد العالمى

الجمعة، 23 مارس 2018 10:31 ص
"اليونيدو": مصر استعادت مكانتها كأحد أهم اللاعبين فى منظومة الاقتصاد العالمى رئيس اليونيدو مع وزير الصناعة





كتب إسلام سعيد
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أشادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بالجهود الإصلاحية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، مؤكدة استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم اللاعبين فى منظومة الاقتصاد العالمى.

وفى هذا الإطار، أشاد لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بجهود مصر فى إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذى يمثل فرصة كبيرة، لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، سواء على المستوى الصناعى أو التجارى والخدمى أيضا، مؤكداً أن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة يمثل ركيزة أساسية، لتطوير منظومة الصناعة فى البلدان الأفريقية، وهو أحد الأدوار الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وقال "لى يونج"، إن المنظمة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة، وفى كافة المجالات، وخاصة فى مجال التصنيع الزراعى، والتنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب، فضلاً عن مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والارتقاء بالصناعات الخضراء.

ولفت مدير عام المنظمة خلال لقاء له مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة لمصر، خلال الأشهر القليلة المقبلة يجرى خلالها لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة المصرى، إلى جانب عدد من كبار المسئولين، لبحث تنمية وتطوير مستوى التعاون المشترك بين المنظمة ومصر.

 

 

    

 


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