اليونسكو تدين مقتل المصور الصحفى بشار العطار فى سوريا

اليونسكو تدين مقتل المصور الصحفى بشار العطار فى سورياالجمعة، 23 مارس 2018 06:01 ص
المديرة العامة لليونسكو
أ ش أ
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أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاي، الخميس مقتل المصور الصحفى بشار العطار الذى أُصيب فى ضربة جوية على الغوطة الشرقية.
وقالت المديرة العامة - فى بيان - " أدين مقتل بشار العطار.. إن من واجبي، مع الأسف الشديد، أن أقوم مرة أخرى بتذكير كافة الأطراف بمسؤولياتهم القانونية فيما يتعلق بحماية الصحفيين فى أوقات الحرب.. ووفقاً لاتفاقيات جنيف، يجب على الأطراف المتحاربة احترام الوضع المدنى للصحفيين".
يشار إلى أن بشار العطار، المصور السورى فى المكتب الإعلامى الموحد فى مدينة عربين، أُصيب بشظايا بينما كان يغطى الضربات الجوية على هذه المدينة، ووافته المنيّة متأثراً بجراحه بعد يومين، وذلك فى 14 مارس.
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