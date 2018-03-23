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اليوم.. بدء تسليم مظاريف الانتخابات الرئاسية للقضاة المشرفين على اللجان

الجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
اليوم.. بدء تسليم مظاريف الانتخابات الرئاسية للقضاة المشرفين على اللجان انتخابات - أرشيفية





كتبت هدى أبو بكر
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كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، عن أن اليوم الجمعة، يشهد بداية تسليم المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية لبعض القضاة المشرفين على الانتخابات، مشيرًا إلى أن تسليم المظاريف يستمر تباعًا حتى الأحد المقبل، أى قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع، وحسب المحكمة الابتدائية التابع لها القاضى.

 

وأوضح المصدر، أن استلام المظاريف سيكون من الصالات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، نظرًا لضيق الطرق أمام بعض المحاكم الابتدائية.

 

وأضاف المصدر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تلقت تظلمات من قضاة من أماكن توزيعهم، والرغبة فى الانتقال إلى أماكن غير التى وزعوا عليها، موضحًا، أن الهيئة أعلنت نتيجة تظلمهم، حيث يتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالقضاة سواء تسليمهم أوراق الانتخابات أو تسكينهم فى مقار لجانهم يوم الأحد المقبل، حرصًا على أن يتم فتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة فى التاسعة صباح الاثنين المقبل.

 

وتجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة للراحة.

 

ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفًا و620 قاضيًا (أساسيين واحتياطيين)، حيث يشرف من القضاء العادى ورجال النيابة العامة 8420 قاضيًا، ومن النيابة الإدارية 4800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاض.


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