اليوم انطلاق القافلة الطبية لصيدلة سوهاج إلى قرية العيساوية







سوهاج محمود مقبول

تنظم كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، قافلة طبية توعوية بيئيه شاملة، تتجه اليوم الجمعة إلى قرية العيساوية شرق، وتأتى هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها الكلية تحت عنوان "كن عونا" صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وأضاف أن هذا يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها نحو خدمة المجتمع فى كافة المجالات، وعلى رأسها الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك بتوقيع الكشف الطبى وإجراء كافة التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانا لكل هذه الخدمات.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية، إن القافلة تشمل التوعية ببعض الأمراض الخطيرة وكيفية الوقاية منها، وعلى رأس تلك الأمراض سرطان الثدى لدى السيدات وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض وأمراض فقر الدم ونقص المناعة المكتسبة، وضغط الدم المرتفع، وذلك من خلال 100 طالب وطالبة من طلاب الاتحاد المصرى لكلية الصيدلة بسوهاج، والذين تلقوا عدد من الدورات وورش العمل عن كيفية التواصل والتوعية بتلك الأمراض، وتقوم تلك المجموعات بالتوعية داخل المنازل والتجمعات الجماهيرية بالقرية.

كما أضاف عميد الكلية، أن القافلة الطبية تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والنساء والجلدية والتناسلية. كما تشمل القافلة توزيع بعض الملابس والأغطية لبعض الأسر فى إطار التكافل المجتمعى.

ومن الجدير بالذكر بأن القافلة تشهد مشاركة من أطباء الإدارة الطبية بالجامعة ومعمل التحاليل المتنقل بها وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.