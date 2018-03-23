"اليوم السابع": مظاريف الاقتراع فى أيدى القضاة







تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور قاعدة جوية ويلتقى أبطال العملية الشاملة "سيناء 2018".. ويؤكد: سنحتفل قريباً بالنصر على خوارج العصر، مظاريف الاقتراع فى أيدى القضاة.. المحاكم الابتدائية سلمتها لرؤساء اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.. واليوم بدء "الصمت الانتخابى".. ولجان رصد مخالفات الدعاية لم تتلقَ أى شكاوى.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ السيسى يزور قاعدة جوية ويلتقى أبطال العملية الشاملة "سيناء 2018".. ويؤكد: سنحتفل قريباً بالنصر على خوارج العصر

ـ مظاريف الاقتراع فى أيدى القضاة.. المحاكم الابتدائية سلمتها لرؤساء اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.. واليوم بدء "الصمت الانتخابى".. ولجان رصد مخالفات الدعاية لم تتلقَ أى شكاوى

ـ "اليوم السابع" مع محمد صلاح فى ليفربول

ـ الإرهاب يضرب فرنسا من جديد.. مغربى ينتمى إلى داعش يحتجز رهائن بسوبر ماركت ويطلق النار بشكل عشوائى ويقتل 3 أشخاص ويصيب اثنين.. ومصادر: مقتل الإرهابى

ـ العسكريون الليبيون يتفقون فى القاهرة على ابتعاد الجيش عن الاستقطابات السياسية

ـ لجنة "محلب" ترصد حالة "السكة الحديد".. وزير النقل: لن نتردد فى إيقاف تشغيل أى خط يهدد سلامة الركاب

ـ منظمة أمريكية: يوم حساب "الإخوان" يقترب أخيرا

ـ القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً لمكافحة الألغام

ـ "أباتشى" تخطط لحفر 50 بئراً بترولية جديدة بمصر

ـ تفاصيل لقاءات وفد البرلمان بالمسؤولين البريطانيين لمتابعة قضية "مريم"

ـ رئيس أكاديمية الشرطة لطلاب الجامعات: نبنى وطناً عصياً على الانكسار

ـ وزير الأوقاف: الدفاع عن الوطن فى الحروب «فرض عين»

ـ وزير الصناعة يبحث مع "يونج" تطوير مشروعات "اليونيدو" بمصر.. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: حريصون على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية بمختلف المجالات

ـ "الداخلية" تضبط 48 ألف هارب و476 قضية تموينية