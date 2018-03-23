الهيئة العربية للطيران المدنى تشارك فى الاجتماع الـ29 لأمن الطيران

كتبت رحاب نبيل

شاركت الهيئة العربية للطيران المدنى، بتكليف من المهندس إبراهيم احمد الشريف، مدير عام الهيئة، ممثلة بالمهندس عاطف عجيلى، خبير أمن الطيران، فى الاجتماع التاسع والعشرون لفريق خبراء أمن الطيران بالايكاو، والذى عقد من 19 إلى 23 مارس الجارى، بمقر منظمة الطيران المدنى الدولى بمونتريال فى كندا، حضر الاجتماع أكثر من 155 مشاركا، يمثلون 43 دولة عضو بالايكاو، و14 منظمة دولية وإقليمية،

تندرج المشاركة فى حرص الإدارة العامة للهيئة على دعم التعاون، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز حضورها وتواجدها الدولى والإقليمى، بما يساعد فى النهوض والرفع من القدرات البشرية للعاملين فى قطاع الطيران المدنى العربى، ويساهم فى تطور منظومة الطيران المدنى فى الدول العربية الأعضاء بالهيئة.

ومن المواضيع التى ناقشها الخبراء خلال هذا الاجتماع، التطورات فى مجال أمن الطيران منذ الاجتماع الثامن والعشرون لفريق الخبراء، والخطة العالمية لأمن الطيران (GASeP)، وبرنامج عمل فريق الخبراء ومجموعات العمل التابعة له، والبرنامج العالمى لتدقيق أمن الطيران (USAP)، وبرنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص بالامن (ISD-SEC).