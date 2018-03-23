النيابة تصرح بدفن طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالحوامدية







كتب أحمد الجعفرى

صرحت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريطة السكة الحديد بالحوامدية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بمصرع طفل نتيجة اصطدام قطار به.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور طفل السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.