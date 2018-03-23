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النيابة تستعجل تفريغ المكالمات فى قضية رشوة موظف "الطرق والكبارى"

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 ص
النيابة تستعجل تفريغ المكالمات فى قضية رشوة موظف "الطرق والكبارى" رشوة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى قضية ضبط موظف بهيئة الطرق والكبارى، متلبساً بتقاضى رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء له بنطاق عمله الجغرافى، حيث استعجلت النيابة تقرير تفريغ المكالمات المسجلة بين المتهم والمبلغ - تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية - والتى تثبت تورطه فى طلب رشوة مالية مقابل الغاء عدة محاضر مخالفات محررة للمبلغ بمركز الصف بجنوب الجيزة.

وكشفت مصدر قانونى، أن النيابة العامة تعمل على إعداد قائمة أدلة الثبوت فى القضية تمهيداً؛ لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، حيث تستند النيابة فى تحقيقاتها، إلى أقوال المبلغ فى تحقيقات النيابة، فضلاً عن تقرير تفريغ تسجيل المكالمات التى دارت بين المتهم والمبلغ والتى تثبت تورطه فى طلب مبلغ الرشوة، إضافة إلى أقوال المتهم فى التحقيقات.

وتابع المصدر، أن النيابة العامة استعلمت من الهيئة التابع لها المتهم عن صلاحياته المخولة له بمقتضى وظيفته، من أجل تحديد إذا كان من صلاحياته تحرير والتغاضى عن المخالفات المحررة_وفق ما جاء بالبلاغ المحرر ضده من عدمه، وانه من المقرر استدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات لسماع أقواله.


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