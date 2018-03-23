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الجمعة، 23 مارس 2018 10:45 م
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النائب فخرى طايل حصلت على موافقة بدعم مركز شباب كوم مازن

الجمعة، 23 مارس 2018 09:05 م
النائب فخرى طايل حصلت على موافقة بدعم مركز شباب كوم مازن النائب فخرى طايل





المنوفية _ محمد فتحى
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أكد النائب فخرى طايل، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا_ الشهداء عن حصوله على موافقة من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على دعم مركزى شباب كوم مازن بتلا ومركز شباب العراقية بالشهداء بآدوات رياضى، 15 ترابيزة و60 كرسى وترابيزة بلياردو وترابيزة تنس طاولة، كلودير وجارى توريدهم خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب لليوم السابع أنه جارى دراسة طلبات لتوريد أدوات رياضية لـ20 مركز شباب بمركزى تلا والشهداء.

 

 
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