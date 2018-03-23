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النائب سامح السايح: على المصريين رد الجميل لشهدائنا بالمشاركة فى الانتخابات

الجمعة، 23 مارس 2018 05:24 م
النائب سامح السايح: على المصريين رد الجميل لشهدائنا بالمشاركة فى الانتخابات جانب من المؤتمر





مطروح - حسن مشالى
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قال النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، إنه جاء اليوم من محافظة الإسكندرية، لا ليملى على أهالى مطروح الوطنية، وإنما لدعوة المواطنين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، والنزول للإدلاء بأصواتهم، لرد الجميل لمصر، ولإخواتنا فى سيناء الذين يموتون كل يوم، حتى ينعم شعب مصر بالأمن والسلام والاستقرار.

 

وأضاف السايح: "الحياة صعبة، لكننا يمكننا أن ننام من غير عشاء، ولا يمكن أن ننام دون أمن وأمان"، لافتا إلى أن المصريين شعب واع، وسيردون أيام الانتخابات الثلاثة، الجميل للمشاركة فى الانتخابات والتصويت، وليقولوا نعم على مشروعات وإنجازات الرئيس، مطالبا الشعب النزول بكثافة، فلن يقبل أن يشارك أقل من 50 مليون مواطن، لإعطاء رسالة للخارج، قائلا: "مصر تستحق الكثير".

 

بينما قال مهدى العمدة، عضو مجلس النواب: "أبناء مطروح من جميع المراكز سيكون لهم موقف قوى خلال الانتخابات كى نثبت للجميع حبنا لهذا الوطن".

 

وأضاف مهدى العمدة: "إن اللواء علاء أبو زيد محافظ هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة فى جميع المجالات والمشروعات القومية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات، وسوف نجنى ثمارها فى القريب العاجل".

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمحافظة مطروح، الذى عقد تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون فى اختيار الرئيس.. انزل شارك لدعم بلدك"، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للحث على تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والسيدات.

 


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