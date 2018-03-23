النائب أحمد رسلان : مصر ستظل فى تقدم تحت قيادة الرئيس السيسى







مطروح _ حسن مشالي

أكد النائب احمد رسلان النائب الاول لرئيس البرلمان العربى، ان المشاركة فى المؤتمر الجماهيرى اليوم لإعلان المشاركة فى الانتخاب المقبلة لاستمرار مسيرة النجاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و تسائل " أين الصومال والعراق وسوريا"، لافتا الى مصر ستظل فى التقدم بقيادة الرئيس السيسى.

و اضاف، خلال مشاركته فى المؤتر الجماهيرى الحاشد الذى يعقد حاليا بمحافظة مطروح تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون في اختيار الرئيس .. أنزل شارك لدعم بلدك" ، للحث على المشاركة فى العملية الانتخابية، وذلك بحضور اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وبمشاركة الألاف من السيدات والشباب، أن أبناء مطروح ستشارك فى الانتخابات من اجل بناء الوطن، لافتا الى ان اللواء علاء ابو زيد عمل على جذب الكثير من الاستثمارات للمحافظة.