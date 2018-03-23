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المنتدى الدولى للاتصال الحكومى يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة

الجمعة، 23 مارس 2018 04:36 م
المنتدى الدولى للاتصال الحكومى يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة المنتدى الدولى للاتصال الحكومى





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أعلن المنتدى الدولى للاتصال الحكومي، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى، فى دورته السابعة التى تقام بمركز إكسبو الشارقة، يومى 28 و29 مارس المقبل، عن تنظيم جلسة حوارية بعنوان "تقييم الحالة الراهنة للاتصال الحكومى وبناء استراتيجيات مرنة".

ويشارك فى الجلسة الحوارية التى ستقام فى صباح اليوم الثانى للمنتدى وستديرها ليلى بارون، مقدمة برامج اقتصادية فى سكاى نيوز، ستيف وزنياك، المؤسس الشريك لشركة آبل، وجيمى ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا، وإنما مارتينيز، رائدة فى مجال الذكاء اصطناعى وعالمة رقميات فى المملكة المتحدة، وتوماس كولوبولوس، مؤلف، تأثير الجيل زد: القوى الست التى تشكل مستقبل الأعمال.

1- Woz
ستيف وزنياك

وتركز الجلسة على ثلاثة محاور رئيسة هي: تأثير التكنولوجيا، وخاصة تقنيات الاتصال الجديدة، على حكومات اليوم، وتأثير الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الحكومات ووظيفة وممارسات الاتصال الحكومى، إضافة إلى التحديات والفرص التى تواجه الاتصال الحكومى فى ظل تغير عادات الشباب وتطلعاتهم من الإعلام فى شكله الجديد المعاصر.

وقال سعادة طارق سعيد علاى، مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة : "فرضت الثورة الصناعية الرابعة العديد من التغيرات على ممارسات الاتصال الحكومى، الذى بات قادراً على الوصول إلى جمهور أكبر وأكثر تفاعلاً، وفى نفس الوقت أتاحت هذه التطورات للمؤسسات الحكومية إمكانية الاستفادة من الابتكارات التقنية فى تحسين نوعية وشكل ما تقدمه من رسائل اتصال مباشرة وغير مباشرة".

2- Wales Jimmy
جيمى ويلز

وأكد علاى أن هذه الجلسة التى تجمع بين شخصيات تمتلك خبرات متعددة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الإلكترونية، والتقنيات الرقمية، ستناقش أهمية تقديم الرسائل والحملات الاتصالية المبدعة، التى تواكب روح العصر، وتحقق مزيداً من التواصل والتأثير البصرى من خلال الرسوم البيانية والمعلوماتية، بما ينسجم مع شعار المنتدى لهذا العام "الألفية الرقمية.. إلى أين؟".

وتسهم مثل هذه الجلسات فى تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التى أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فى أكتوبر الماضي، وتعد أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، الذى يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية فى الدولة.

3- Inma Martinez
إنما مارتينيز

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى الارتقاء بالأداء الحكومى، وتسريع الإنجاز، وتوفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعى وتطبيقها فى شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تسهم فى تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.

ويهدف المنتدى الدولى للاتصال الحكومى الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، إلى عرض أفضل الممارسات المحلية والعربية والدولية فى الاتصال الحكومي، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية، ودراسات الحالة، وورش العمل، والعديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة التى تتضمن الكثير من الأفكار التى تسهم فى تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الازدهار.4- Tom koulopoulos

توماس كولوبولوس

 

 

 

 


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