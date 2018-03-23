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"المعلمين": صرف المعاشات أول أبريل.. وتأجيل المتخلفين عن تسليم بيان المعاش

الجمعة، 23 مارس 2018 06:00 ص
"المعلمين": صرف المعاشات أول أبريل.. وتأجيل المتخلفين عن تسليم بيان المعاش خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين





كتبت آية دعبس
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قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن النقابة كانت قد طالبت أعضاءها المستحقين للمعاشات، والورثة بإصدار بيان للمعاشات منذ 3 أشهر، لمطابقتها بما لدى النقابة من بيانات، والوقوف على مدى أحقية كل من يحصل على معاش.

 

وأضاف "شاهين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نحو 80% من المستحقين استجابوا لذلك، وأحضروا بيان المعاش بالفعل، وسيتم صرف المعاشات لهم فى أول أبريل المقبل.

 

وأوضح، أن النقابة تولى تركيزًا أكبر على المستحقين من الورثة، مشيرًا إلى أن عددًا من بيانات المعاش الخاصة بهم، تم اكتشاف أنها غير مطابقة لما لدى النقابة من بيانات، وبالتالى سيتم دراسة أحقية أصحابها فى استمرار الصرف من عدمه.

 

وأشار إلى أن النقابة ستقدم تسهيلات بالنسبة لأعضائها فى تلك الدفعة، مع ضرورة إحضارهم لبيان المعاش، إلا أنه سيتم تأجيل صرف المعاش للورثة لحين إحضارهم للبيان.

 


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