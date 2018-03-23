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المعارضة القطرية: هدفنا الأول والأخير هو إسقاط تميم ومحاكمته مع حاشيته

الجمعة، 23 مارس 2018 04:42 م
المعارضة القطرية: هدفنا الأول والأخير هو إسقاط تميم ومحاكمته مع حاشيته تميم





كتب محمد تهامى زكى
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أكدت المعارضة القطرية أن الخدع التى يقوم بها النظام القطرى لن تنطلى على أحد، وما يدعيه من خطوات للظهور أنه يساهم فى مكافحة الإرهاب هى عمليات تجميلية شكلية من أجل إخفاء التخبط الذى يعيش فيه، مؤكدين أن هدفهم الأول والأخير هو إسقاط تميم ومحاكمته مع حاشيته.

 

وكتب حساب المعارضة القطرية على تويتر: "الخدع التى يقوم بها النظام القطرى لن تنطلى على أحد، وما يدعيه من خطوات للظهور أنه يساهم فى مكافحة الإرهاب هى عمليات تجميلية شكلية من أجل إخفاء التخبط الذى يعيش فيه نتيجة ضغوط المجتمع العربى الدولى عليه".

 

وأوضح الحساب: "فى حال كان يراهن هذا النظام على أن الدول والشعوب الشقيقة فى المنطقة ستعطيه ثقتها، فهو واهم، فالأضرار والنزاعات والتدخلات والعمليات الإرهابية التى يقوم بها خدمة للفرس والعثمانيين الجدد لم تتوقف، بل إنها فى تزايد، خاصة فى القرن الإفريقى والمغرب العربى وبلاد الشام".

 

وأضاف الحساب: "ضباط أمن تميم وحاشيته، مازالوا يغدقون الأموال والعطايا على خلاياهم وعملائهم فى الإقليم، ويطمئنون قادة هذه المنظومات أن ما قد يشاهدوه أو يقرءوه من قرارات يحتمل أن تصدر عن النظام فى مجالات الإرهاب أو العلاقة مع تنظيم حسن البنا وسيد قطب ليست إلا للترويج الإعلامى".

 

وقال البيان: "إننا ندعو كل من يرفع راية محاربة هذا النظام القمعى الإرهابى وفكره ومنظوماته الإعلامية العنصرية إلى عدم التراجع قيد أنملة عن التصميم على تحقيق أهداف القضاء على خطر تميم وكل من ينتمى إلى حلقة الشر المتحكمة بشعبنا منذ عقود".

 

واختتم البيان بتأكيد ائتلاف المعارضة القطرية أن إسقاط تميم ومحاكمته مع حاشيته وأجهزته وكل من تورط فى تحويل قطر إلى دولة غريبة عن حضنها الخليجى والعربي،  هو هدفنا الأول والأخير ولن نتراجع عنه حتى تحقيقه.


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