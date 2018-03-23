المشاط تصدر 88 قرارا بتخفيض ورفع جزاءات بعض الشركات السياحية

المشاط تصدر 88 قرارا بتخفيض ورفع جزاءات بعض الشركات السياحيةالجمعة، 23 مارس 2018 04:46 م
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت ميرفت رشاد
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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة 88 قرارا وزاريا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية، ورفع الجزاءات عن البعض الآخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 291 لعام 2015 بشأن فحص التظلمات والالتماسات المقدمة من الشركات السياحية، وبعد دراسة اللجنة لهذه التظلمات فى ضوء المبررات والأسباب والمستجدات التى وردت بها.
وقال بيان للوزارة اليوم، إنه تأتى هذه القرارات انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة على هذه الشركات، بما يحقق الصالح العام ويضمن نهضة القطاع السياحى ويؤدى إلى الدفع بعجلة التنمية السياحية للبلاد.
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