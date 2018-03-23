المشاركون فى مؤتمر قبيلة الجبالى بسمالوط يعلنون تأييدهم للسيسي بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن مصر تمر بتحديات كبيرة وعظيمة لم تتعرض لها من قبل، فالمنطقة تموج بالفتن والمؤامرت، وكانت الجائزة الكبرى للأعداء القضاء على هذا البلد الآمن، وقد نسوا أو تناسوا أن مصر كانت ولازالت وستظل بلد الأمان كما أراد لها الله، فهى الوحيدة على مستوى الكرة الأرضية والكون التى تجلى فيها الله عز وجل على موسي، فى سيناء، وجاء لها جميع الأنبياء والمرسلين ومرت بها رحلة العائلة المقدسة، وشرفت بقدوم آل بيت النبى والسيدة زينب عقيلة آل هاشم، التى دعت قائلة "حفظ الله مصر لقد أكرمتمونا أكرمكم الله"، وكل فترة تمر بمصر يحاول الأعداء السيطرة على مقدراتنا ونسوا أن الرسول قال إن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين، وبها خير أجناد الأرض.

ودعا "الشريف"، خلال المؤتمر الذى عقدته قبيلة الجبالى بقرية طرفا البلد، فى غرب مركز سمالوط، لدعم وتأييد الرئيس السيسي، بحضور أعضاء مجلس النواب، الدكتور سمير رشاد أبو طالب، وعلى الكيال، وحماده علي، والدكتوره رحاب سراج أمينة المراة بحزب مستقبل وطن، وعابد عبد الغفار الجبالى وشقيقه عبد الله منظما المؤتمر، والمئات من أبناء القبائل العربية فى المحافظة... الجميع بالاصطفاف والاعتصام بحبل الله قولًا وعملًا، لأن مصر تنادينا وتناشدنا أن نقف فى رباط لمواجهة هذه التحديات، وتابع زرت سيناء الحبيبه مع بعض المسئولين والوزراء، ورأيت مدى سيطرة القوات المسلحة والشرطة، فلهم منا كل التقدير والإحترام، ونقدم تحية للشهداء الأبرار، والعالم كله ينتظر ما سيفعله الشعب العظيم، وسوف نشرف مصر الغاليه، ونلفت نظر العالم أجمع بقوة مشاركتنا فى الانتخابات، فما شهدته من عمل خلال السنوات الأربع الماضية مع قائد مصر السيسي، يستحق التقدير فهذا الرجل حقًا إنسان يحب بلده وصادق.

وقال عابد الجبالي، إن المؤتمر جاء للتأكيد على دعم ووقوف القبائل العربيه بجوار مصر فى كل الأوقات، ولحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأن يكون هناك حراك سياسى فى الشارع، حتى تكون صورة مصر مشرفه داخليًا وخارجيًا، بفضل ابنائها الذين سيتوجهون بكثافة لصناديق الإقتراع، ملعنين تأيدهم للرئيس السيسى الذى نجح فى إعادة الأمن والأمان والإستقرار للبلاد التى مرت بأوقات عصيبه جدًا، وسيترتب على هذا الإستقرار تحقيق نمو إقتصادى لصالح المواطنين البسطاء، فالرئيس له الكثير من الانجازات التى لايستطيع أن ينكرها أحد.

ووصف الدكتور سمير رشاد عضو مجلس النواب، ومنسق عام ائتلاف دعم مصر فى المنيا، "مصر" بالبيت الكبير الذى يتم بنائه من جديد، وقد يستغرق ذلك وقتًا، وقال إن الرئيس السيسى يبنى الدولة من جديد ويضع لها أساس قوى ومتين، مطالبًا الجميع بأن يجسدوا ولائهم وانتمائهم للوطن بالمشاركة فى الانتخابات، حتى يشعروا منا بالرضا عن أنفسهم وراحة الضمير، مؤكدًا أن هناك رهان على مركز سمالوط بأنه سيكون أعلى كتلة تصويتية فى المحافظة، وأن أكبر قرى بالمركز ستشارك فى الانتخابات، سيزورها النواب عقب الانتخابات لتبنى جميع مطالب أهلها وحل مشكلاتهم.

ودعت الدكتوره رحاب سراج، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، جموع السيدات بالخروج فى الانتخابات للإداء بأصواتهن، وقالت إن المراة يقع على عاتقها أدوارًا كثيره، وفى عهد السيسى تحقق لها الكثير من الحقوق، فحصلت على حقائب وزاريه، وقد كان لها دورًا بارزًا فى ثورة 30 يونيو.

وقالت غاده أبو طالب، إن المرأة الصعيدية تتسم بالشهامة والجدعنة، ولها مواقف مشرفه، فكما تقف مع الزوج والأخ والابن، ولاتررك الام والأب، ستقف بجوار بلدها "مصر"، ونطالبها بالنزول والمشاركة فى الانتخابات بقوه، من أجل الوطن، لأنها نصف المجتمع، وألا تنصت لأى شائعات معرضه هدفها التقليل من الانجازات التى حققتها الدولة فى ظل قيادة الرئيس السيسي، ففترة الرئاسة الثانية له سنحصد فيها ثمار تلك المجهودات.