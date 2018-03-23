المرور يضبط 6640 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور يضبط 6640 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالجمعة، 23 مارس 2018 06:19 م
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6640 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و1970 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و29 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.
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