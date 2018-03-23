"المرور" تغلق محور النصر جزئيًا لحين الانتهاء من أعمال الكشط والرصف







كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل "12.30 بعد منتصف الليل"، محور النصر فى مدينة نصر جزئيًا لإجراء أعمال كشط ورصف تستغرق 3 أيام والتى بدأت أمس، وذلك بعدما حصلت مديرية الطرق والنقل على تصريح بالأعمال التى تكون فى المسافة من بداية شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.

وأوضح مصدر مطلع، أن الأعمال ستستغرق ثلاثة أيام وتكون ليلاً فقط من الساعة 12.30 ليلاً وحتى 6 صباحًا.

وقال المصدر، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات اللازمة، ومنها وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال وكذا لمواجهة الكثافات أثناء فترة العمل.