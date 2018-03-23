video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"المرور" تغلق محور النصر جزئيًا لحين الانتهاء من أعمال الكشط والرصف

الجمعة، 23 مارس 2018 12:34 ص
"المرور" تغلق محور النصر جزئيًا لحين الانتهاء من أعمال الكشط والرصف إغلاق كوبرى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل "12.30 بعد منتصف الليل"، محور النصر فى مدينة نصر جزئيًا لإجراء أعمال كشط ورصف تستغرق 3 أيام والتى بدأت أمس، وذلك بعدما حصلت مديرية الطرق والنقل على تصريح بالأعمال التى تكون فى المسافة من بداية شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.

 

وأوضح مصدر مطلع، أن الأعمال ستستغرق ثلاثة أيام وتكون ليلاً فقط من الساعة 12.30 ليلاً وحتى 6 صباحًا.

 

وقال المصدر، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات اللازمة، ومنها وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال وكذا لمواجهة الكثافات أثناء فترة العمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء إغلاق كوبرى أكتوبر جزئيًا باتجاه مدينة نصر لإصلاح فاصل معدنى

حواجز حديدية فى محيط إغلاق كوبرى أكتوبر باتجاه وسط البلد منعا للزحام

محور النصر

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

خدمات مرورية

اعمال كشط و رصف

مدينة نصر




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة