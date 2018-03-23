"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 418 مخالفة متنوعة بمحاور 6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 418 مخالفة متنوعة بمحاور 6 أكتوبرالجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 418 مخالفة مرورية متنوعة، منها 214 مخالفة نموذج 125 و 29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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