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الجمعة، 23 مارس 2018 08:56 ص
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المرصد السورى: مقتل 40 شخصا فى الغوطة خلال 24 ساعة جراء القصف

الجمعة، 23 مارس 2018 08:50 ص
المرصد السورى: مقتل 40 شخصا فى الغوطة خلال 24 ساعة جراء القصف الحرب فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الغوطة إلى 40 قتيلا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن المناطق الخاضعة لسيطرة فصيل فيلق الرحمن السورى المعارض، تعرضت للقصف رغم إعلانه وقف إطلاق النار، وفى سياق متصل، أكد المرصد خروج نحو 5 آلاف مدنى خلال الـ 24 ساعة الماضية من الغوطة بعد اتفاق غير معلن بين روسيا وفصيل جيش الإسلام السورى.

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدنى السورى ارتفاع حصيلة ضحايا قصف استهدف مدينة حارم فى ريف إدلب إلى 35 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، مضيفا أن القصف استهدف سوقا شعبيا فى المدينة، ورجح ارتفاع حصيلة القتلى لوجود حالات حرجة بين الإصابات، ومن جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بوقوع عدة انفجارات فى مناطق خاضعة لسيطرة القوات السورية فى مواقع تماس مع قوات سوريا الديمقراطية فى شمال مدينة دير الزور، مرجحين أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف من طائرات التحالف الدولى ومدفعيته المتمركزة فى منطقة حقل العمر النفطى.

وأكدوا أن القوات السورية سحبت مقاتلين موالين لها من منطقة ريفية قبل حقل الكونيكو للغاز الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفى مدينة عفرين، أعلنت فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة سيطرتها على 3 قرى بجنوب عفرين بعد اشتباكات مع الأكراد وقوات المقاومة الشعبية السورية قرب بلدتى نبل والزهراء.


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