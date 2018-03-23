الكويت تدين التفجيرين الإرهابيين فى الصومال وأفغانستان

الكويت تدين التفجيرين الإرهابيين فى الصومال وأفغانستانالجمعة، 23 مارس 2018 01:57 م
تفجير فى كابول - أرشيفية
أ ش أ
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أدانت دولة الكويت التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى العاصمة الصومالية "مقديشو"، والعاصمة الأفغانية "كابول"، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - وقوف الدولة إلى جانب الصومال وأفغانستان، ودعمها لكل الجهود التى يتخذها البلدان ضد العنف والتطرف والإرهاب بما يدعم استقرارهما.
وجدد دعوته للمجتمع الدولى إلى مضاعفة الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لتنعم البشرية بالأمان والعالم بالاستقرار، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
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