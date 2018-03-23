الكونجرس يرسل مشروع الميزانية لترامب للتوقيع عليه







رويترز

صوت الكونجرس الأمريكي اليوم الجمعة بالموافقة على مشروع الميزانية التى يبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار بزيادة كبيرة في مخصصات الجيش والإنفاق غير الدفاعى.

وأرسل الكونجرس مشروع القانون للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وسيحول توقيع ترامب على الميزانية دون إغلاق أنشطة حكومية ويبقي تمويل الوكالات الاتحادية مستمرا حتى يوم 30 سبتمبر أيلول، وينهي فترة الجدل المستمر في واشنطن بشأن الميزانية، ويترك للنواب فرصة التركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان عدد الأصوات المؤيدة لمشروع الميزانية في مجلس الشيوخ 65 صوتا مقابل 32 صوتا رافضا. وجاء تصويت المجلس بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتأييد 256 صوتا مقابل 167 صوتا أمس الخميس.

وينهي التصويت جهودا استمرت طويلا من الكونجرس الذي كان من المفروض أن يوافق على التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان ترامب قال في تغريدة على تويتر إن مشروع القانون سيسمح له بالبدء في بناء الجدار الحدودى مع المكسيك الذي يصفه بأنه جزء مهم من جهود الحد من الهجرة غير المشروعة. وكتب ترامب في تغريدته "حصلت على 1.6 مليار دولار لبدء (بناء) الجدار على الحدود الجنوبية".