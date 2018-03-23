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الجمعة، 23 مارس 2018 08:06 م
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الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء يرسلان بعثة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية

الجمعة، 23 مارس 2018 08:08 م
الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء يرسلان بعثة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية الهيئه الوطنيه للانتخبات





(أ ش أ)
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أعلنت منظمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) أنها ستقوم بنشر بعثة مشتركة مع مجموعة دول تجمع الساحل والصحراء (س ص) فى 10 محافظات فى مصر لمتابعة الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق الإثنين القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الكوميسا - فى بيان صحفى اليوم حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الجمعة - أن حكومة مصر رحبت بوفد من المراقبين الانتخابيين من الكوميسا الذين يتواجدون فى البلاد لمتابعة الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الحالى ، حيث استقبل نائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزا رئيس بعثة مراقبة الانتخابات فى الكوميسا السيدة هوب كيفنجير فى مكتبه لتقديم إحاطة عن الاستعدادات للانتخابات.

وقال السفير لوزا إن مكتبه مستعد لتقديم أى دعم مطلوب لإنجاح مهمة المراقب ، وأضاف " إننا سعداء لأن الكوميسا استجابت بشكل إيجابى لدعوتنا للقدوم لمراقبة هذه الانتخابات".

ونقل بيان الكوميسا عن نائب وزير الخارجية قوله " إن هذه عملية مهمة لمصر وشعبها ، ونحن نقدر بشدة مساهمة الكوميسا فى هذه العملية".

وأشادت السيدة كيفينجير بمصر لتنفيذ بعض التوصيات من بعثات المراقبة السابقة للكوميسا ، احداها ضرورة أن تعجل الحكومة بعملية إنشاء هيئة إدارة انتخابية موضوعية لإدارة الانتخابات المستقبلية ، وقد تم ذلك بالفعل وأصبحت سلطة الانتخابات الوطنية تعمل بكامل طاقتها الآن.

وتم اختيار مراقبى الكوميسا من الدول الأعضاء وهم : ملاوى وموريشيوس ورواندا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى ، وتم تعزيزها من قبل موظفى الأمانة العامة للكوميسا فى لوساكا ووكالة الاستثمار الإقليمية التى تتخذ من القاهرة مقراً لها ، وهى مؤسسة تابعة للكوميسا.

وأشار البيان الى أن رئيسة بعثة الكوميسا ورئيس بعثة الإتحاد الأفريقى السيد عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية السابق من مالى ، التقيا أيضا مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أطلعهما على الإستعدادات لهذه الانتخابات.

وقال بيان الكوميسا " من المتوقع أن يدلى حوالى 60 مليون ناخب بأصواتهم للمرشحين الرئاسيين فى الانتخابات التى تستمر ثلاثة أيام ، وهما الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى من حزب الغد.

وأضاف البيان إن مصر تستخدم رموزاً للمرشحين فى انتخاباتها لمساعدة الناخبين الأميين على اتخاذ خياراتهم على ورقة الاقتراع ، وإن رمز الرئيس السيسى على ورقة الاقتراع هو النجم ، بينما رمز موسى مصطفى هو الطائرة".

 


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