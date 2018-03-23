"الكهرباء": تنفيذ 5 مشروعات فى الوادى الجديد بتكلفة 77 مليون جنيه

"الكهرباء": تنفيذ 5 مشروعات فى الوادى الجديد بتكلفة 77 مليون جنيهالجمعة، 23 مارس 2018 04:00 م
محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد /أ ش أ/
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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، بدء تنفيذ 5 مشروعات بالمحافظة باعتمادات تقدر بـ77 مليون جنيه من موازنة وزارة الكهرباء والطاقة.
وقال المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء خط هوائى جديد، وعمل لوحة توزيع رئيسية بمركز باريس بطول 90 كم بتكلفة 48.4 مليون جنيه، وبدء مشروع ثانى يتضمن إحلال وتجديد خط هوائى لقرى الموشية بمركز الداخلة بتكلفة 14.7 مليون جنيه.
وأضاف، أن المشروع الثالث يتضمن البدء فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقرى المراكز الإدارية الخمسة بإجمالى 350 عمودا بتكلفة 2.3 مليون جنيه، والمشروع الرابع هو تدعيم شبكات القرى بمحولات جديدة بتكلفة 8.7 مليون جنيه، أما المشروع الخامس والأخير هو رفع قدرة 16 محولا كهربيا بالمدن، والقرى البعيدة والنائية بتكلفة 2.9 مليون جنيه .
وأوضح، أن انتهاء جميع المشروعات ستتم بنهاية شهر ديسمبر 2018، لتدخل هذه المشروعات الخدمة مباشرة بهدف تحسين مستوى خدمات الكهرباء للمستهلكين.
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