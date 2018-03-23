الكرملين: بوتين يعتزم تحسين العلاقات مع أمريكا وأوروبا خلال ولايته الجديدة

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم تطوير العلاقات مع العديد من دول العالم، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال فترة الرئاسة الجديدة.

وقال بيسكوف، حسبمًا ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن روسيا والرئيس بوتين يريدان تحسين العلاقات حيث يمكن ذلك، وتطوير وتعزيز العلاقات مع العديد من الدول خاصة مع شركائنا فى أوروبا والولايات المتحدة ومواصلة هذا التطوير طالما أن شركاءنا مستعدون لذلك"، وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن تركيز سياسة بوتين على الشؤون الداخلية لن يؤدى إلى عزلة أكبر لروسيا عن العالم، وكان قد فاز بوتين فى الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد على 76% من أصوات المشاركين فى الاقتراع ليتولى فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.