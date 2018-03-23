الكرملين: بوتين لم يكن يتوقع نتيجة الانتخابات الرئاسية

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كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يكن يتوقع النتيجة التى حققها فى الانتخابات الرئاسية.

وقال بيسكوف، فى تصريح لقناة "روسيا اليوم" إن النتيجة القياسية التى حققها بوتين فى الانتخابات الرئاسية أصبحت مفاجأة حقيقية للرئيس الروسى، وأضاف "عندما تتمتع وأنت رئيس للدولة بمثل هذا المستوى من التأييد فإنك تشعر بمستوى المسؤولية لأن كل زعيم يتحمل مسؤولية هذا الدعم".

وأظهرت النتائج التمهيدية للجنة الانتخابات المركزية فى روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جرت يوم 18 مارس الجارى على 76.68% من أصوات الناخبين، فيما احتل المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعى الروسى بافل جرودينين الذى حصل على نسبة 11.78% من الأصوات والمرتبة الثالثة احتلها زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى فلاديمير جيرينوفسكى الذى حصل على 5.65% من أصوات الناخبين.

فى حين حصلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك على 1.68% ويليها المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالى جريجورى يافلينسكى 1.05%، ثم مرشح حزب النمو بوريس تيتوف 0.76%، ويليه المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" ماكسيم سورايكين 0.68%، وأخيرا المرشح عن "الاتحاد الشعبى الروسى" سيرجى بابورين 0.65%، وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بروسيا 67.4%.