الكرملين: بريطانيا لا تريد الاعتراف بتخلص روسيا من الأسلحة الكيميائية

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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لا تريد الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن موسكو لن تصمت أمام موجة العنف التى تواجهها من قبل الغرب، وأشار بيسكوف - فى مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن كل احتياطات الأسلحة الكيميائية الروسية تم تدميرها بالكامل، لافتا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت ذلك.

وفيما يتعلق بحضور البعثة الدبلوماسية البريطانية المؤتمر الذى نظمته الخارجية الروسية لسفراء الدول الأجنبية الأربعاء الماضى فى موسكو، قال الناطق باسم الكرملين، "لم نر السفير البريطانى هناك، وإذا كانت هناك أسئلة لدى بريطانيا بهذا الخصوص فلماذا لم يأت السفير، يبدو أنهم يطرحون الأسئلة ولا يريدون الحصول على الأجوبة، وكأنهم يطرحون أسئلتهم ولديهم موقف جاهز بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه أمر غير عادل تماما ويتناقض مع القانون الدولى والمبادئ الدولية للتصرف والدبلوماسية.

وشدد بيسكوف، على أنه لا يجب التوقع أن روسيا ستلتزم الصمت فى ضوء هذا العدوان، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل تحقيق أغراضها والدفاع عن مصالحها وتفسير موقفها، يشار إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بالتورط فى حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته، كما أقدمت على عدد من الخطوات العقابية ضد موسكو أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد على خلفية الحادث، فيما نفت روسيا الاتهامات وردت بإجراءات عقابية مماثلة أبرزها طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا إلى جانب وقف عمل المركز الثقافى البريطانى فى روسيا.