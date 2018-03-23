video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد تحسبا لاحتجاجات

الجمعة، 23 مارس 2018 02:07 م
القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد تحسبا لاحتجاجات الشرطة العراقية - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة مرتقبة.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى - لم تسمه – قوله، إن القوات الأمنية قامت، بفرض إجراءات أمنية مشددة وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد"، مضيفا أن إغلاق الطرق يأتى كاحتراز أمنى بالتزامن مع موعد انطلاق تظاهرة فى ساحة التحرير.

جدير بالذكر أن العاصمة بغداد تشهد أسبوعيا تظاهرات احتجاجا على الفساد المستشرى فى المؤسسات الحكومية، وللمطالبة بمحاسبة المسئولين المتهمين بقضايا فساد وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عراقيون يتظاهرون فى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد احتجاجا على الفساد

القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد

قوات الأمن العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة على ساحة التحرير فى بغداد

اخبار عربية

الشرطة العراقية

ساحة التحرير العراقية

مظاهرات فى العراق

اخبار العرق

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة