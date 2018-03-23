القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد تحسبا لاحتجاجات

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أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة مرتقبة.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى - لم تسمه – قوله، إن القوات الأمنية قامت، بفرض إجراءات أمنية مشددة وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد"، مضيفا أن إغلاق الطرق يأتى كاحتراز أمنى بالتزامن مع موعد انطلاق تظاهرة فى ساحة التحرير.

جدير بالذكر أن العاصمة بغداد تشهد أسبوعيا تظاهرات احتجاجا على الفساد المستشرى فى المؤسسات الحكومية، وللمطالبة بمحاسبة المسئولين المتهمين بقضايا فساد وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.