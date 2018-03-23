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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك لمكافحة الألغام

الجمعة، 23 مارس 2018 04:17 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك لمكافحة الألغام تدربيات القوات البحرية





كتب زكًى القاضى
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استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتويجًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب مشترك على مكافحة الألغام البحرية، استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية، بالإضافة إلى صائدة الألغام المصرية ( نفارين ) وكاسحة الألغام الفرنسية ( لير )، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء .

اشتمل التدريب على صد هجوم معادى غير نمطى باللنشات السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ كافة إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد لتلك الألغام باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار، ما يساهم فى صقل مهارات القوات بالتدريب على أحكام تأمين الموانئ ضد كافة أنواع الألغام البحرية ومتابعة التطور فى الوسائل والمعدات المتخصصة فى مكافحتها .

يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة فى التدريب.


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