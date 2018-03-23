القبض على 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات حملة مكبرة، استهدفت بعض البؤر الإجرامية فى الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة والعبور، أسفرت عن ضبط 10 قضايا إتجار بالمخدرات، و15 تاجر هيروين وبانجو وفودو وبلغت جملة أوزان المخدرات 500 جرام هيروين وكيلو بانجو و200 جرام فودوا و3 قطع سلاح أبيض "مطواه"، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية، فى مدن الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة والعبور، لضبط تجار السموم البيضاء والخارجين على القانون والمؤمنين.
وكانت تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية، فى مدن الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة والعبور، لضبط تجار السموم البيضاء والخارجين على القانون والمؤمنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا إتجار مخدرات، و15 تاجر هيروين وبانجو وفودو وبلغت جملة أوزان المخدرات 500 جرام هيروين وكيلو بانجو و200 جرام فودوا و3 قطع سلاح أبيض "مطواه"، كما تمكنت الحملة من ضبط 9 مدمنيين، وتم التحفظ عليهم وتسليمهم لذويهم وأخذ التعهدات اللازمة عليهم لإدخالهم المصحات لعلاجهم والتحفظ على كميات المخدرات المضبوطة، والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
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