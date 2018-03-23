القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام فى حملة أمنية بالقليوبية

القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام فى حملة أمنية بالقليوبيةالجمعة، 23 مارس 2018 04:35 م
حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل محكوم عليه بالإعدام، هارب من السجون، فى أحداث يناير 2011 فى قضية قتل، وتم التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد ضبط الهارب "احمد م" 34 سنه، الهارب من سجن وادى النطرون فى أحداث يناير 2011، والمحبوس على ذمة قضية قتل، وحكم عليه بالإعدام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
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