العراق: انفجار يستهدف احتفالا للتركمان فى كركوك

العراق: انفجار يستهدف احتفالا للتركمان فى كركوكالجمعة، 23 مارس 2018 03:33 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحى، اليوم الجمعة أن انفجارا وقع أثناء احتفال التركمان فى قلعة كركوك، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب نجحت فى اعتقال أحد الأشخاص المتورطين بالتفجير.
وقال الصالحى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن تفجيرا لم يعرف طبيعته بعد ، وقع أثناء احتفال التركمان بقلعة كركوك بمناسبة أعياد نوروز.
وأضاف الصالحى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال أحد المتورطين بتفجير الاحتفالية قرب قلعة كركوك التركمانية.
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