العثور على جثة مسن بترعة كوبرى أبوديب بمركز الوقف بقنا







قنا - وائل محمد

عثرت الأجهزة الأمنية بالوقف، اليوم الخميس، على جثة رجل مسن، بترعة كوبرى أبوديب، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم انتشالها بواسطة رجال الحماية المدنية.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقي أخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد العثور على جثة محمود.أ وشهرته "محمود عافية" 52 عامًا، مقيم بناحية السنابسة التابعة لمركز الوقف، داخل ترعة أبوديب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.