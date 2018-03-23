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العثور على جثة مسن بترعة كوبرى أبوديب بمركز الوقف بقنا

الجمعة، 23 مارس 2018 12:36 ص
العثور على جثة مسن بترعة كوبرى أبوديب بمركز الوقف بقنا جثة - صورة أرشيفية





قنا - وائل محمد
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عثرت الأجهزة الأمنية بالوقف، اليوم الخميس، على جثة رجل مسن، بترعة كوبرى أبوديب، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم انتشالها بواسطة رجال الحماية المدنية.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقي أخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد العثور على جثة محمود.أ وشهرته "محمود عافية" 52 عامًا، مقيم بناحية السنابسة التابعة لمركز الوقف، داخل ترعة أبوديب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

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