"العامة للجملة": فتح منافذ الوجه البحرى اليوم لصرف السلع التموينية المدعمة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وأنه سيتم فتح منافذ فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى لبقالى التموين، تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بشأن توفير كافة المنتجات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور على الدين فهمى، نجحت فى توفير كافة السلع للشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس الجمعية ووزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرضت نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2017، وقدم الدكتور علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشفًا عن تحقيق القابضة ربح 310 ملايين جنيه مقابل 294 مليون جنيه خلال عام 2015-2016، بزيادة قدرها 16 مليون جنيه بنسبة 5%، فيما حققت الشركات التابعة صافى ربح 882 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 356 مليون جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 526 مليون جنيه بنسبة 148%.