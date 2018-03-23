video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العامة للجملة": فتح منافذ الوجه البحرى اليوم لصرف السلع التموينية المدعمة

الجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
"العامة للجملة": فتح منافذ الوجه البحرى اليوم لصرف السلع التموينية المدعمة وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وأنه سيتم فتح منافذ فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى لبقالى التموين، تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

 

وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بشأن توفير كافة المنتجات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور على الدين فهمى، نجحت فى توفير كافة السلع للشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس الجمعية ووزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرضت نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2017، وقدم الدكتور علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشفًا عن تحقيق القابضة ربح 310 ملايين جنيه مقابل 294 مليون جنيه خلال عام 2015-2016، بزيادة قدرها 16 مليون جنيه بنسبة 5%، فيما حققت الشركات التابعة صافى ربح 882 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 356 مليون جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 526 مليون جنيه بنسبة 148%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على أمين عهدة بشركة لتجارة الجملة لتلاعبه فى الدفاتر بطهطا

أصحاب محال ببنى سويف: إلزام تجار الجملة بمنحنا فواتير يسهم فى ثبات الأسعار

فيديو وصور ..مجلس مدينة العريش ينتهى من نقل موقع تجار الجملة

العامة للجملة

جمال الشرقاوى

السلع المدعمة




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة