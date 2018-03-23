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الطب البيطرى: عدد النسانيس بالسويس قليل وتتنقل بين القرى

الجمعة، 23 مارس 2018 02:08 م
الطب البيطرى: عدد النسانيس بالسويس قليل وتتنقل بين القرى نسناس بالسويس تم اصطياده





السويس- سيد نون
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قالت الدكتورة عزيزة يوسف، مدير الطب البيطرى بالسويس، إن عدد النسانيس التى ظهرت بالمحافظة لا يتجاوز ثلاث نسانيس فقط، وما جعل البعض يتصور إن عددها كبير هو تحرك هذه النسانيس بشكل سريع داخل أماكن عديدة بالمحافظة.

 

وأكدت عزيزة يوسف لـ"اليوم السابع"، أننا متأكدين تماما أن النسانيس التى ظهرت ليست مؤذية وانها بالفعل مسالمة ولا يوجد خطر منها ولا يجب أن ينزعج المواطنين، وانه كل ما يتردد عن نشرها لأمراض شائعات غير حقيقية.

 

وكشفت عزيزة يوسف، إننا نتلقى كثيرا من البلاغات عن وجود نسانيس وعندما نسأل المبلغ هل صورت او مازال النسناس موجود فيرد سمعت، ونحن انتقلنا بالفعل الى بلاغ عن وجود نسناس واحد بمدينة بورتو فيق وهرب وقتها.

 

وأشارت مديرة الطب البيطرى، إلى نه من الواضح انه يوجد اثنين من النسانيس أو ثلاثة تنقلوا بين القرى بالقطاع الريفى وهو ما تسبب فى أن يتصور البعض أن أعدادها كبيرة.

 

وكان مجهولين عرضوا بيع عدد من النسانيس التى ظهرت فى محافظة السويس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وتراوحت أسعار البيع من خمس آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.


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