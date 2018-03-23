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الصين تندد بعملية للبحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى

الجمعة، 23 مارس 2018 04:04 م
الصين تندد بعملية للبحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى الرئيس الصينى شئ جين بينج





بكين (رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أضرت بشدة بسيادة الصين وأمنها بعدما نفذت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية عملية بموجب مبدأ "حرية ملاحة" فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

وقالت الوزارة فى بيان إن السلوك الاستفزازى للولايات المتحدة سيدفع الجيش الصينى لتعزيز قدراته الدفاعية.

وفى وقت سابق اليوم قال مسئولون أمريكيون لرويترز إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية نفذت عملية بموجب مبدأ "حرية الملاحة" لتقترب لمسافة 12 ميلا بحريا من جزيرة صناعية بنتها الصين فى بحر الصين الجنوبى.

وقال المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن المدمرة (ماستن) أبحرت قرب جزيرة ميستشيف ريف فى جزر سبراتلى، وتتنازع الصين السيادة على هذه المنطقة مع جيرانها.

 


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