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الصين تكشف عن قائمة برسوم محتملة على سلع أمريكية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:17 ص
الصين تكشف عن قائمة برسوم محتملة على سلع أمريكية الرئيس الصينى





أ ف ب
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نشرت الصين، الجمعة، قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وتتنوع من لحم الخنزير إلى الفاكهة والنبيذ إلى سلع أخرى وذلك كرد على العقوبات الأمريكية التجارية الجديدة.

وحذرت وزارة التجارة الصينية فى بيان من أن مجموعة أولى من الرسوم قد تفرض على بعص الواردات فى حال فشلت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات.

كما حذرت الصين، الولايات المتحدة من أنها "لا تخشى حربا تجارية".

وفى وقت سابق، حذّرت الصين، الخميس، بأنها مستعدة لإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع مصالحها بينما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإعلان عقوبات بحق بكين التى يتهمها ب"سرقة" الملكية الفكرية.

وقالت وزارة التجارة فى بيان إن "الصين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للضرر وستأخذ بالتأكيد كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها الشرعية".

وقال مسؤولاون مطلعان إن من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات صينية بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وقال مصدر بقطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، إن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات.


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