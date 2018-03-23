الصين تكشف عن قائمة برسوم محتملة على سلع أمريكية

نشرت الصين، الجمعة، قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وتتنوع من لحم الخنزير إلى الفاكهة والنبيذ إلى سلع أخرى وذلك كرد على العقوبات الأمريكية التجارية الجديدة .

وحذرت وزارة التجارة الصينية فى بيان من أن مجموعة أولى من الرسوم قد تفرض على بعص الواردات فى حال فشلت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات.

كما حذرت الصين، الولايات المتحدة من أنها "لا تخشى حربا تجارية".

وفى وقت سابق، حذّرت الصين، الخميس، بأنها مستعدة لإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع مصالحها بينما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإعلان عقوبات بحق بكين التى يتهمها ب"سرقة" الملكية الفكرية.