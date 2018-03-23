الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 أخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 أخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرىالجمعة، 23 مارس 2018 02:17 م
وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة مواطن واصابة 21 أخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، اتجاه المرج، بمحافظة القاهرة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة اسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى السلام العام.
وأشار "مجاهد" إلى أن الاصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور بالعمود الفقرى، وبالساق والساعد، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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