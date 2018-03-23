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"الصحة" تعلن استعداد مستشفيات الحميات لاستقبال مصابى الإجهاد الحرارى

الجمعة، 23 مارس 2018 12:41 ص
"الصحة" تعلن استعداد مستشفيات الحميات لاستقبال مصابى الإجهاد الحرارى احمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، استعداد جميع مستشفيات الحميات لاستقبال مرضى الاجهاد الحرارى وعلاجهم.
 
وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم توفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الاجهاد الحرارى بمديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات.
 
وأضاف أن بروتوكولات علاج الإجهاد الحرارى متوفرة بالمستشفيات العامة والمركزية، لافتا إلى انه سيتم متابعة المستشفيات والمرضى المترددين عليها حتى انتهاء فصل الصيف.
 

 


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