"الشيوخ الأمريكى" يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومى تجنبا لإغلاق المؤسسات

"الشيوخ الأمريكى" يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومى تجنبا لإغلاق المؤسساتالجمعة، 23 مارس 2018 07:02 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى- أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، مشروع قانون لانفاق 1,3 تريليون دولار تجنبا لاغلاق المؤسسات الفيدرالية لعام 2018.
وأقر القانون منتصف ليل الخميس الجمعة، بحصوله على 65 صوتا مقابل 32. وسيحال الآن إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذى أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.
وفى وقت سابق، أقر النواب الأمريكيون، الخميس، مشروع قانون للانفاق الحكومى بقيمة 1,3 تريليون دولار، فى الوقت الذى يسابق فيه الكونجرس الوقت لتجنب أى إغلاق جديد محرج للمؤسسات والوكالات الحكومية قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة لتمرير مشروع القانون.
وبارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاتفاق الذى توصل إليه ممثلو الحزبين الجمهورى والديموقراطى، بالرغم من اعتراف البيت الأبيض بأن مشروع القانون لا يلبى كل ما كان الرئيس يأمل به.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة