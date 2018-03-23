"الشيوخ الأمريكى" يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومى تجنبا لإغلاق المؤسسات







أ ف ب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، مشروع قانون لانفاق 1,3 تريليون دولار تجنبا لاغلاق المؤسسات الفيدرالية لعام 2018.

وأقر القانون منتصف ليل الخميس الجمعة، بحصوله على 65 صوتا مقابل 32. وسيحال الآن إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذى أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.

وفى وقت سابق، أقر النواب الأمريكيون، الخميس، مشروع قانون للانفاق الحكومى بقيمة 1,3 تريليون دولار، فى الوقت الذى يسابق فيه الكونجرس الوقت لتجنب أى إغلاق جديد محرج للمؤسسات والوكالات الحكومية قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة لتمرير مشروع القانون.

وبارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاتفاق الذى توصل إليه ممثلو الحزبين الجمهورى والديموقراطى، بالرغم من اعتراف البيت الأبيض بأن مشروع القانون لا يلبى كل ما كان الرئيس يأمل به.