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الشهداء يضيئون الطريق للمصريين فى الانتخابات الرئاسية.. تغيير أسماء 804 مدارس بالمحافظات لتحمل أسماء شهداء الوطن فى الحرب على الإرهاب.. واليوم السابع ينشر أسماء المدارس قبل وبعد التغيير تيسيرا على الناخبين

الجمعة، 23 مارس 2018 06:03 م
الشهداء يضيئون الطريق للمصريين فى الانتخابات الرئاسية.. تغيير أسماء 804 مدارس بالمحافظات لتحمل أسماء شهداء الوطن فى الحرب على الإرهاب.. واليوم السابع ينشر أسماء المدارس قبل وبعد التغيير تيسيرا على الناخبين الهيئة الوطنية للانتخابات





كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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حصل اليوم السابع على أسماء المدارس التى إختيارها مراكز إنتخابية خلال الإنتخابات الرئاسية فى الداخل والمقرر إجراؤها على مدار أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، والتى توضح الأسماء الحالية والأسماء السابقة لتلك المدارس، عقب تغيير أسماؤها بأسماء شهداء الوطن، وذلك حتى يتعرف على مواطن على مقر المراكز الانتخابية لهم بكل سهولة.

ومن ناحية أخرى قال المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تلقت على مدار الساعات الاخيرة عددا من الاستفسارات من المواطنين، مفادها أنهم ليسوا على دراية بأسماء وأماكن المراكز الانتخابية بالمدارس التى تقع بها لجانهم الانتخابية، وذلك فى ضوء تغيير مسميات العديد من تلك المدارس مؤخرا، بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة عليها بقرارات من المحافظين، وعددها 804 مراكز انتخابية.

وأوضح "لاشين" فى بيان له أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت وضع المسميات القديمة للمراكز الانتخابية إلى جانب المسميات الجديدة لتلك المراكز، على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالهيئة أثناء عملية استعلام المواطنين عن أماكن ومقار مراكزهم الانتخابية، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لوقوع أية التباس فى شأن الموطن الانتخابى الذى سيدلون فيه بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها حريصة أشد الحرص على أن يكون الناخبون على بينة تامة بموطنهم الانتخابى وأماكن المراكز التى سيدلون فيها بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلا وتيسيرا عليهم أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن هذا الأمر هو أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة.

 

 

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