الشرطة البريطانية تفحص صندوق مريب فى لندن







لندن (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، إنها تحقق فى بلاغات عن صندوق مريب فى مدينة لندن وإنها فرضت طوقا أمنيا قرب مبنى يعرف باسم جيركين.