الشرطة البريطانية تفحص صندوق مريب فى لندن

الشرطة البريطانية تفحص صندوق مريب فى لندنالجمعة، 23 مارس 2018 11:52 ص
الشرطة البريطانية - أرشيفية
لندن (رويترز)
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، إنها تحقق فى بلاغات عن صندوق مريب فى مدينة لندن وإنها فرضت طوقا أمنيا قرب مبنى يعرف باسم جيركين.
وقالت شرطة مدينة لندن فى تغريدة على تويتر "فرضنا طوقا أمنيا حول سانت مارى أكس بسبب بلاغ عن لفافة مريبة "صندوق" فى شارع بيرى تلقيناه الساعة 8.56 صباحا ".
وعنوان مبنى جيركين هو 30 شارع سانت مارى أكس، وأضافت الشرطة "طلبنا من الناس تجنب المنطقة ريثما نتعامل مع الأمر وطلبنا من الموجودين فى المباني القريبة إتباع الإجراءات الداخلية الخاصة بكل مبنى".
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