الشرطة البريطانية تتعامل مع سيارة مشبوهة فى مركز للتسوق غرب لندن

الشرطة البريطانية تتعامل مع سيارة مشبوهة فى مركز للتسوق غرب لندنالجمعة، 23 مارس 2018 01:51 م
الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة البريطانية إنها تتحرى أمر مركبة مشبوهة تركت قرب فى مركز وستفيلد للتسوق غرب لندن وإن هناك مختصين من الشرطة فى الموقع.
وأضافت الشرطة أن الطرق المحيطة بالمركز الواقع فى وايت سيتى أغلقت لحين فحص المركبة.
وأكدت شرطة النقل البريطانية إنها تقدم العون فى واقعة بمركز وستفيلد للتسوق غرب لندن وإغلاق محطات مترو الأنفاق المجاورة.
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