الشرطة الألمانية تلقى القبض على ذوى طالبة لجوء ليبية تعرضت للطعن

الشرطة الألمانية تلقى القبض على ذوى طالبة لجوء ليبية تعرضت للطعنالجمعة، 23 مارس 2018 09:39 م
الشرطة الألمانية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
ألقت الشرطة الألمانية القبض على والدى طالبة لجوء ليبية تبلغ 17 عاما تعرضت للطعن من قبل شقيقها فى غرفة نومها، كما أفادت وسائل إعلام ألمانية الجمعة.
وقالت تقارير صحفية، إن شقيق الفتاة البالغة 21 عاما هاجمها بسكين لأنها أرادت الانفصال عن شاب سورى تم تزويجها به بموجب الشريعة الإسلامية.
ويخضع الشقيق والزوج السورى للتحقيق بتهمة محاولة القتل بسبب الهجوم على الشابة الذى وقع فى 27 فبراير.
وقال يان هولزتير، المتحدث باسم الإدعاء العام لصحيفة "شفيبيش تسايتونغ" إن المحققين الآن يعتقدون أن والدى الشابة "شاركا فى الفعل" وهما متهمان بالتسبب بأذى جسدى بالغ.
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة