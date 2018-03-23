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الجمعة، 23 مارس 2018 06:59 م
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السيطرة على داخل مزرعة نخيل بالواحات البحرية دون إصابات

الجمعة، 23 مارس 2018 06:08 م
السيطرة على داخل مزرعة نخيل بالواحات البحرية دون إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل بالواحات البحرية بعدما انتقلت سيارات الإطفاء و تمت عملية إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة فى الواحات البحرية، تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.

 
 

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