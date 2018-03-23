السيطرة على حريق سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر

السيطرة على حريق سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبرالجمعة، 23 مارس 2018 06:17 م
حريق سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو بعد اصطدامها فى حاجز خرسانى بالطريق ثم اشتعالها ونتج عنها إصابة شخصين وظهور كثافات مرورية فى للاتجاه القادم من ميدان لبنان حتى أكتوبر، وتم رفع حطام الحادث..
وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل سيارة أعلى محور 26 يوليو، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد وتم عملية إخماد الحريق.
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