السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل بالواحات البحرية دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل بالواحات البحرية بعدما انتقلت سيارات الإطفاء و تمت عملية إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة فى الواحات البحرية، تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.